Видео омолодившейся Пугачевой попало в сеть

«Такое редко можно увидеть. Танец двух легенд и друзей» (орфография и пунктуация автора сохранены, - Прим. «МК»), - подписал продюсер Иосиф Пригожин свежее видео с участием Аллы Борисовны на своей странице в Instagram.

Для этого выхода 70-летняя артистка выбрала длинную юбку в пол с принтом и черный облегающий лонгслив. Наряд дополнила небольшая сумочка и широкий кожаный пояс, который удачно подчеркнул осиную талию Пугачевой.



В комментариях к посту некоторые интернет-пользователи отметили, что поп-звезда выглядит моложе жены Николаева, 37-летней певицы Юлии Проскуряковой.

