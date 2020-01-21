Внешний вид народной артистки СССР Аллы Пугачевой всегда вызывал бурную реакцию общественности. Ни одно изменение в имидже или фигуре певицы не остается без внимания. За последние несколько лет легенда отечественной эстрады неоднократно меняла свой образ и заметно постройнела. На днях она стала гостьей праздничного мероприятия по случаю 60-летнего юбилея композитора Игоря Николаева.
Видео омолодившейся Пугачевой попало в сеть
© Sputnik/Scanpix

«Такое редко можно увидеть. Танец двух легенд и друзей» (орфография и пунктуация автора сохранены, - Прим. «МК»), - подписал продюсер Иосиф Пригожин свежее видео с участием Аллы Борисовны на своей странице в Instagram.

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Для этого выхода 70-летняя артистка выбрала длинную юбку в пол с принтом и черный облегающий лонгслив. Наряд дополнила небольшая сумочка и широкий кожаный пояс, который удачно подчеркнул осиную талию Пугачевой.


В комментариях к посту некоторые интернет-пользователи отметили, что поп-звезда выглядит моложе жены Николаева, 37-летней певицы Юлии Проскуряковой.

MK.ru

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