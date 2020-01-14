Сейчас Бузова отдыхает в Таиланде с блогером Давидом Манукяном (Дава). Их отношения - дружеские или романтические, они не раскрывают - начались поле участия Манукяна в одном из клипов Бузовой.
В видео, опубликованных в официальном сообществе певицы в Instaram (свой личный профиль она сделала закрытым, как и Манукян), Ольга и Давид обнимаются, плещутся в бассейне, нежатся на кровати - в целом ведут себя так, как многие влюбленные пары. А в одном из роликов Бузова процитировала известную поговорку - "Муж и жена - одна сатана". Подписчики тут же решили, что телеведущая вышла замуж. Правда, ни она сама, ни ее спутник пояснять, что Ольга имела в виду, не стали.
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