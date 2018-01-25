Телеведущая и певица Ольга Бузова, ставшая известной после участия в реалити-шоу "Дом-2", презентовала документальный фильм о себе под названием "Девушка года".

Лента приурочена к дню рождения телезвезды. В фильме, посвященном так называемому "феномену Бузовой", о ней рассказывают люди, с которыми сотрудничает Ольга - продюсеры, операторы, организаторы концертов, специалисты по свету, пиарщики и другие представители ее команды. И все отзываются о ней только в превосходной степени и называют "безумным профессионалом".

"Ольге Бузовой потребовался всего лишь год для того, чтобы вывернуть наизнанку весь российский шоу-бизнес, хотя многим артистам с многолетним стажем это не удается и по сей день. Будучи участницей реалити-шоу она трансформировалась в самую востребованную певицу года, ее песни занимают первые места в чартах, а клипы набирают миллионы просмотров. И этот фильм о том, что нет ничего не возможного, Ольга доказала нам всем это на своем примере", - говорится в описании 17-минутного фильма на YouTube. Меньше, чем за два дня, видео набрало более 900 тысяч просмотров.

SHOWTIME!
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