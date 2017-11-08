ВИДЕО: Огромные акулы атаковали батискаф с журналистами BBC

Группа погрузилась на глубину 700 метров, где находилась туша мертвого кита. В этот момент там пировала стая больших акул, которые явно не были рады непрошеным гостям. Вначале хищники стали исследовать батискаф, а затем стали биться об стекло подводного аппарата. На записи слышно, как один из участников съемок говорит: "Подлодка очень крепкая, но они такие большие. Мне все же страшновато". С ним сложно не согласиться - удары, которые наносили акулы, судя по звукам, были довольно ощутимыми.
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