ВИДЕО: О вкусах не спорят. Названы лучшие клипы XXI века

Список вызвал большие дискуссии, но, напомним еще раз, о вкусах не спорят. Предлагаем ознакомиться с выбором критиков. Это 10 лучших, по их мнению, клипов. А весь рейтинг можно найти на сайте издания.

10. Childish Gambino – "This Is America", 2018





9. Fatboy Slim – "Weapon of Choice", 2000





8. Бейонсе – "Single Ladies (Put a Ring on It)", 2008





7. Бритни Спирс – "Toxic", 2004





6. Рианна и Келвин Харрис – "We Found Love", 2011





5. "OutKast" – "Hey Ya!", 2003





4. Бейонсе – "Formation", 2016





3. D'Angelo – "Untitled (How Does It Feel?)", 2000





2. Мисси Эллиотт – "Work It", 2002





1. Lady Gaga – "Bad Romance", 2009