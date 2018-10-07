ВИДЕО: О вкусах не спорят. Названы лучшие клипы XXI века

О вкусах не спорят, но на то они и эксперты, чтобы находить лучшее (или худшее) в своей области и составлять разнообразные рейтинги. И вот подоспел очередной из них - издание Billboard составило топ лучших клипов текущего столетия.
Lady Gaga
© Vida Press

Список вызвал большие дискуссии, но, напомним еще раз, о вкусах не спорят. Предлагаем ознакомиться с выбором критиков. Это 10 лучших, по их мнению, клипов. А весь рейтинг можно найти на сайте издания.

10. Childish Gambino – "This Is America", 2018


9. Fatboy Slim – "Weapon of Choice", 2000


8. Бейонсе – "Single Ladies (Put a Ring on It)", 2008


7. Бритни Спирс – "Toxic", 2004


6. Рианна и Келвин Харрис – "We Found Love", 2011


5. "OutKast" – "Hey Ya!", 2003


4. Бейонсе – "Formation", 2016


3. D'Angelo – "Untitled (How Does It Feel?)", 2000


2. Мисси Эллиотт – "Work It", 2002


1. Lady Gaga – "Bad Romance", 2009


Delfi.ua
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