Список вызвал большие дискуссии, но, напомним еще раз, о вкусах не спорят. Предлагаем ознакомиться с выбором критиков. Это 10 лучших, по их мнению, клипов. А весь рейтинг можно найти на сайте издания.
10. Childish Gambino – "This Is America", 2018
9. Fatboy Slim – "Weapon of Choice", 2000
8. Бейонсе – "Single Ladies (Put a Ring on It)", 2008
7. Бритни Спирс – "Toxic", 2004
6. Рианна и Келвин Харрис – "We Found Love", 2011
5. "OutKast" – "Hey Ya!", 2003
4. Бейонсе – "Formation", 2016
3. D'Angelo – "Untitled (How Does It Feel?)", 2000
2. Мисси Эллиотт – "Work It", 2002
1. Lady Gaga – "Bad Romance", 2009
ВИДЕО: О вкусах не спорят. Названы лучшие клипы XXI века
О вкусах не спорят, но на то они и эксперты, чтобы...
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