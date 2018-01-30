Видеоролик с необычной трапезой опубликован на YouTube-канале издания. "Миллионы людей едят насекомых, - говорит Кидман, - и я одна из них". Актриса отведала червей, гусениц, сверчков и кузнечиков.
Николь Кидман - не единственная из голливудских знаменитостей, продемонстрировавших свои скрытые таланты. Также в рубрике появлялись: Опра Уинфри, поделившаяся своим секретом уборки собачьих какашек; Кейт Бланшет, которая продемонстрировала шпагат; Натали Портман, научившая зрителей еврейскому слэнгу, и многие другие.
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