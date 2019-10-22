ВИДЕО | Нескромно, но со вкусом. Николай Басков отметил день рождения в Монако

Николай Басков встретил собственное 43-летие с шиком, но при этом предпочел не закатывать крупных банкетов. Певец вместе с матерью уехал из страны. В Монте-Карло, где царит солнечная погода, артист остановился в роскошном номере, больше напоминающем дорогие апартаменты. В распоряжении Баскова были две спальни, две гостинные, несколько ванных комнат и библиотека. Проживание в отеле обошлось артисту в два с половиной миллиона рублей (примерно 35 тысяч евро) в сутки.
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Настоящий королевский номер suite Prince Rainier ||| в котором я остановился на несколько дней 🙈💥💥💥
Николай признался, что о таком празднике он давно мечтал. Близкие певца уверены, что желанное уединение Баскова связано с тяжелой утратой. Три с половиной месяца назад исполнитель потерял отца. “Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты. Царствие небесное тебе, мой горячо любимый папа. Наша с мамой любовь к тебе бессмертна”, — делился исполнитель.
После смерти родителя артист взял перерыв в творческой деятельности и посвятил себя семье, а именно поддержке матери, с которой певец всегда был очень близок. Басков решил, что последний тяжелый год жизни нужно проводить без почестей. Однако певец пообещал, что обязательно устроит пышное застолье на предстоящее через два года 45-летие.
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