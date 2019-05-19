Мужчина с разбега пнул 71-летнего актера обеими ногами со спины, когда тот фотографировался и общался с поклонниками. Охрана быстро скрутила нападавшего, его мотив остался неизвестен. На видео инцидента видно, что Шварценеггер сильно качнулся вперед, но не пострадал.
Позже экс-губернатор прокомментировал случившееся в своем Twitter. Он поблагодарил поклонников за заботу о его состоянии, но заверил, что волноваться не о чем.
"Я думал, что меня затолкали в толпе, что часто случается. Я понял, что меня ударили, только когда увидел видео, как и все вы. Рад, что этот идиот не прервал мой Snapchat", - написал Шварценеггер.
ВИДЕО: неизвестный с разбега пнул Арнольда Шварценеггера на фестивале в Южной Африке (1)
Неизвестный напал на актера и бывшего губернатора...
Белорусское жюри отстранили от "Евровидения" перед самым финалом
Жюри Беларуси отстранили от песенного конкурса "...
Жена прервала молчание после известия о болезни Газманова (2)
Супруга Олега Газманова впервые прокомментировала...
После отмены победы дочки Алсу Нагиев анонсировал новый эфир "Голоса"
Ведущий шоу "Голос. Дети" Дмитрий Нагиев в интервью РБК...
Сергей Шнуров "зажёг" в Литве: говорил про политику, роспуск группы, алкашей и запреты Интервью: "мне в Госдуму почему-то не хочется" (46)
Культовая российская группировка "Ленинград" 15 мая...
TOP новостей
Детекторы дыма всё ещё пугают, но после визита инспекторов положение меняется (3)
1 Мая прошёл год после того, как вступили в силу новые...
Сейм Литвы ужесточил наказание за покупку научных работ (1)
Сейм Литвы на этой неделе принял поправки к Кодексу...
ГИК составил статистический портрет кандидата Литвы в Европарламент (15)
Отпраздновавший три месяца тому назад 51-летие мужчина,...
На "Евровидении-2019" в Тель-Авиве победили Нидерланды (86)
Первое место занял голландец Дункан Лоренс, Сергей...
Представителю Литвы на "Евровидении-2019" до финала не хватило лишь балла (21)
В субботу вечером выяснилось, что в следующем году "...