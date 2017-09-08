ВИДЕО: Названа дата выхода нового альбома Майкла Джексона

На страницах соцсетей, которые ведутся от имени Майкла Джексона, появился сначала загадочный тизер, а затем и анонс нового альбома поп-короля.
Michaelis Jacksonas (2002 m.)
© Corbis

Как сообщается в Instagram, пластинка-компиляция под названием Scream начнет продаваться начиная с 29 сентября. В настоящее время доступен предзаказ. Трек-лист включает в себя 13 композиций, а также бонус - мэшап от The White Panda из песен "Blood on the Dance Floor", "Dangerous", "ThisPlace Hotel", "Leave Me Alone" и "Is It Scary" .

Отметим, тизер к альбому позволяет предположить, что речь идет о возвращении к жанру хоррор, одним из ярких образцов которого до сих пор остается клип Джексона на песню Thriller.

Michael Jackson ‘SCREAM’ is a collection of 13 of Michael’s all-time most electrifying and danceable tracks, plus the brand-new bonus track “Blood On The Dance Floor X Dangerous (The White Panda Mash-Up).” The album is available September 29. Pre-order your copy now! #MJScream

A post shared by Michael Jackson (@michaeljackson) on Sep 6, 2017 at 10:07am PDT

NEWSru.com
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