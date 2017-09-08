ВИДЕО: Названа дата выхода нового альбома Майкла Джексона

Как сообщается в Instagram, пластинка-компиляция под названием Scream начнет продаваться начиная с 29 сентября. В настоящее время доступен предзаказ. Трек-лист включает в себя 13 композиций, а также бонус - мэшап от The White Panda из песен "Blood on the Dance Floor", "Dangerous", "ThisPlace Hotel", "Leave Me Alone" и "Is It Scary" .

Отметим, тизер к альбому позволяет предположить, что речь идет о возвращении к жанру хоррор, одним из ярких образцов которого до сих пор остается клип Джексона на песню Thriller.