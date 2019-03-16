“Был ли у вас опыт, когда в вашу размеренную, спокойную жизнь ворвался вихрь безумства и страсти!? Если да, это видео для вас! Я надеюсь, что я смогла уловить и передать атмосферу и состояние головокружения от любовного приключения!!!” — так певица анонсировала премьеру видеоклипа и сама лично поставила в публикации отметку “18+”, намекая на очень откровенный контент.
И не обманула! В клипе гораздо больше интимных сцен, чем самой Королевой, которые, правда, сняты максимально целомудренно. Видимо, чтобы попасть в ротацию на телевидение. Звезды “старой” закалки, коей и является Наташа, учитывая, что свою карьеру она начинала в 90-х, так и не привыкли к мысли, что в Сети можно получить гораздо больше просмотров и, соответственно, “бонусов”.
Интересно, что своими главными вдохновителями и строгими критиками Королева назвала мужа Сергея Глушко (на которого, кстати, очень похож главный герой клипа — но в юности) и 17-летнего сына Архипа. Сразу видно, что в их семье царят дружеские отношения и даже в такой теме, как в этом клипе, юноша может высказываться свободно, а к нему обязательно прислушаются.
ВИДЕО: Лайму Вайкуле ударило током на украинском концерте
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о самом...
ВИДЕО: Наташа Королева выпустила откровенное видео категории “18+”
Шумиха по поводу книг и фильмов серии “50 оттенков...
Жуткая трагедия лишила покоя готовящегося к "Евровидению" Лазарева
Подготовка к песенному конкурсу " Евровидение " –...
Петросян щедро одарил свою молодую подругу на 30-летие (7)
Российский юморист Евгений Петросян и его помощница...
СМИ: Басков и Киркоров устроили дебош в Узбекистане (3)
Российским эстрадным артистам Филиппу Киркорову и...
TOP новостей
Украинский православный военный капеллан: "То, что Литва пережила в 1991 году, мы переживаем сейчас" "Верю, что религиозная свобода наступит и в России" (140)
Церковь, которая не со своим народом, обречена на...
Решение ЕСПЧ относительно литовских партизан: шесть вопросов и ответов (343)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге...
"Уговорили, и так я попал в Вильнюс": как белорусский пекарь нашел хлебное место в Литве (14)
Пироги и караваи с белорусским колоритом уже более двух...
Плохие новости для будущих студентов: цены на учебу выросли на 180-1700 евро (87)
Будущие литовские студенты и их родители должны с...
Науседа представил внешнеполитическую программу: 10 цитат (101)
Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа в...