ВИДЕО: Наташа Королева показала, как играла на раздевание с Киркоровым

Кроме самой Королевой, в ролике появляются Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Анжелика Варум, Лолита и Владимир Винокур. Видео сделано в самолете во время гастролей российских поп-звезд в рамках кампании "Голосуй или проиграешь" в поддержку Бориса Ельцина на выборах президента России.