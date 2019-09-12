ВИДЕО: Наташа Королева показала, как играла на раздевание с Киркоровым

Певица Наташа Королева опубликовала видео, на котором она в 1996 году играет в карты на раздевание с другими звездами российской эстрады.
© Instagram

Кроме самой Королевой, в ролике появляются Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Анжелика Варум, Лолита и Владимир Винокур. Видео сделано в самолете во время гастролей российских поп-звезд в рамках кампании "Голосуй или проиграешь" в поддержку Бориса Ельцина на выборах президента России.

Lenta.ru
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