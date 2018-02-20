ВИДЕО: На телевидении раскрыли секрет идеального поцелуя в кадре

Гости студии обменивались впечатлениями от участия в съемках поцелуев и рассказали о взаимоотношениях с партнерами по кадру в такие моменты. Актеры рассказали, что в некоторых случаях их заставляют мазать губы антисептической помадой, чтобы избежать обмена бактериями. Другие вспоминали, как непосредственно перед моментом поцелуя коллеги ненавязчиво предлагали им конфетку, чтобы освежить дыхание.

Дженни вспомнила, как на съемках "Часов" Стрип, которая должна была ее поцеловать, взяла ее голову руками и натянула кожу на лице. "Потом еще скажешь мне "спасибо"", — произнесла Стрип опешившей актрисе. Дженни объяснила, что таким образом Стрип разгладила ее носогубную складку, что сделало лицо более совершенным. Во время шоу актриса поднялась с места и продемонстрировала ухищрение на ведущем, которому, судя по реакции, трюк понравился.