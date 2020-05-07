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6 мая первенец принца Гарри и Меган Маркл отмечает свой первый день рождения.
Princas Harry, Meghan Markle ir mažasis Archie
Princas Harry, Meghan Markle ir mažasis Archie
© Scanpix

В честь праздника отказавшиеся от королевских привилегий супруги сняли видео с сыном Арчи. Ролик, где мама Меган читает малышу книжку, был размещен в профиле благотворительной организации Save The Children.

Как говорится в тексте поста, Гарри и его супруга принимают участие в кампании Save the Stories, цель которой — оказать поддержку детям и семьям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

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A post shared by Save The Children UK (@savechildrenuk) on May 6, 2020 at 4:01am PDT

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