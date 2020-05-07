В честь праздника отказавшиеся от королевских привилегий супруги сняли видео с сыном Арчи. Ролик, где мама Меган читает малышу книжку, был размещен в профиле благотворительной организации Save The Children.

Как говорится в тексте поста, Гарри и его супруга принимают участие в кампании Save the Stories, цель которой — оказать поддержку детям и семьям, пострадавшим от пандемии коронавируса.