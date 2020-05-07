В честь праздника отказавшиеся от королевских привилегий супруги сняли видео с сыном Арчи. Ролик, где мама Меган читает малышу книжку, был размещен в профиле благотворительной организации Save The Children.
Как говорится в тексте поста, Гарри и его супруга принимают участие в кампании Save the Stories, цель которой — оказать поддержку детям и семьям, пострадавшим от пандемии коронавируса.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президенты стран Балтии осуждают "жалкие попытки России фальсифицировать историю" (100)
Президенты Литвы, Латвии и Эстонии 7 мая осудили...
Украинка в Литве занялась новой деятельностью и за два года выучила язык: хочешь выжить, научишься всему (42)
Валерия Чемерис в Киеве получила специальность в сфере...
В Литве 5 новыx случаев заболевания коронавирусом (2)
7 мая Минздрав Литвы сообщил о 5 новых случаях...
В Литве по-прежнему действует система больничного по уходу за ребенком во время карантина
Несмотря на то, что правительство Литвы приняло...
Депутаты предлагают увеличить однократные выплаты до 300 евро (8)
Депутаты литовского парламента предлагают увеличить...