ВИДЕО | Максиму Дунаевскому исполнилось 75! Лучшие песни композитора

Хулиганистый фильм "Автомобиль, скрипка и собака Клякса" Ролана Быкова стал для Дунаевского одним из первых - и сразу стало ясно, что в кино пришел новый мелодист. "Тайну", открывающую фильм, исполняют и сейчас, хотя знают не так хорошо, как более поздние работы композитора.

Конец 70-х — время, когда Дунаевский начал выдавать хит за хитом (причем иногда в одном фильме). Вот что было в 1978:

(сразу вспомнились и "Констанция", и "Песня о дружбе", и "Баллада Атоса", правда?

А вот год 1979 — "Ах, водевиль, водевиль!"

(в том же фильме: "Гадалка" и заглавная песня)

Тот же 1979, мультфильм "Летучий корабль". Тут, кажется, прекрасно все: и песня Забавы, и частушки Бабок-Ежек, и финальная песня. И конечно же, страдания Водяного!

Переходим в 80-е — и тут нас ожидает "Карнавал" с бессмертным призывом позвонить.

"Куда он денется" — тот случай, когда сам фильм не стал очень популярным (несмотря на то, что Георгий Юнгвальд-Хилькевич позвал и звезду "водевиля" Галину Беляеву, и Михаила Боярского). А песни "Городские цветы", "Сивка-Бурка" и "Все пройдет" поют до сих пор. Более того — прекрасно знают и "Листья жгут", которая была написана для фильма, но не попала в него.

И еще один фильм 1981 года — "Проданный смех". Как Леонид Нечаев умудрялся угадывать с композиторами, известно только ему. Но невозможно представить "Приключения Буратино" без музыки именно Алексея Рыбникова, "Не покидай..." — Евгения Крылатова, а "Проданный смех" — Максима Дунаевского.

Мы даже позволим себе пропустить фильм "Трест, который лопнул": и так неплохо получается. Сразу перейдем к "Зеленому фургону". Всего две песни — "Двадцатый год" и "Ты где, июль?" — и два хита!

1983 — "Мэри Поппинс, до свидания!" — просто бенефис Дунаевского. Начиная с "Непогоды" и заканчивая "Ветром перемен" — всё ушло "в народ".



Далее были "Опасно для жизни", "Француз", "Подземелье ведьм", "Светлая личность". Что-то забылось вместе с музыкой, а что-то зажило своей жизнью. Песню из "Подземелья ведьм", например, Маша Распутина взяла с собой на эстраду.

К концу 80-х Григорий Юнгвальд-Хилькевич прекратил было сотрудничество с Дунаевским: по некоторым причинам композитор мог в любой момент подвести. И для продолжения приключений мушкетеров музыку и песни должен был писать зарекомендовавший себя в "Узнике замка Иф" Александр Градский. Но категорически отказался цитировать "Пора-пора-порадуемся" и настаивал только на своих мелодиях. Буквально в последний момент режиссер обратился-таки к Дунаевскому. Песни пришлось вставлять в уже отснятый фильм. Это смотрелось странно, но есть ли претензии к самим песням?

И тот же вопрос зададим по поводу песен к последнему и самому странному фильму серии — "Возвращение мушкетеров". Да, сценарий слабый. Да, местами капустник. Да, король-рэпер и "Мы команда". Но каков финал!