ВИДЕО: Максим Галкин посмеялся над Малышевой в туалете поезда

Российский шоумен Максим Галкин, который часто радует своих подписчиков в соцсетях пародиями на известных людей, снова посмеялся на телеведущей Еленой Малышевой, которая уже не раз становилась объектом его шуток.