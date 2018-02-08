Российский шоумен Максим Галкин, который часто радует своих подписчиков в соцсетях пародиями на известных людей, снова посмеялся на телеведущей Еленой Малышевой, которая уже не раз становилась объектом его шуток.
На этот раз Галкин устроил "лекцию" о пользовании туалетом в поезде от лица телеведущей. Судя по тэгам, пародийный видеролик Максим уже публиковал, но тогда он, видимо, прошел мимо многих людей.
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ВИДЕО: Максим Галкин посмеялся над Малышевой в туалете поезда (1)
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