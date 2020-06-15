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Российский шоумен Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева, как выяснилось, не чураются грязной работы.
Alla Pugačiova
Alla Pugačiova
© RIA / Scanpix

Во время самоизоляции в подмосковной деревне Грязь, где звездной семье принадлежит обширное землевладение с роскошным особняком, артисты активны занялись облагораживанием территории и создали большой сад. По признанию Максима, все садово-огородные работы они проводили сами. Результатами труда шоумен поделился в видеоролике, опубликовав его в социальных сетях. Получилась настоящая экскурсия с подробными рассказами о растениях. "Я должен показать эту красоту. Это мы сами! Руками!" — поделился с подписчиками Галкин.

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Один раз в год сады цветут!
A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Jun 14, 2020 at 3:40am PDT

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