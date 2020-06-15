Во время самоизоляции в подмосковной деревне Грязь, где звездной семье принадлежит обширное землевладение с роскошным особняком, артисты активны занялись облагораживанием территории и создали большой сад. По признанию Максима, все садово-огородные работы они проводили сами. Результатами труда шоумен поделился в видеоролике, опубликовав его в социальных сетях. Получилась настоящая экскурсия с подробными рассказами о растениях. "Я должен показать эту красоту. Это мы сами! Руками!" — поделился с подписчиками Галкин.