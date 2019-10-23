ВИДЕО | Максим Галкин опубликовал "компромат" на Ларису Гузееву

Гузеева никак не может проговорить текст, постоянно сбивается и заикается. В итоге Гузеева срывается и нецензурно выражается на камеру.

“Еще раз. Давайте сделаем чуток мягче, побыстрее. Просто я устала, не знаю, что мне уже делать. Все, пишем чистовое, пишу. Что вы меня заикаться заставляете?“ — негодует Лариса.

Подозревая, что коллеги могут слить видеокомпромат на нее в Интернет, Гузеева после очередного провала грозит: “Попробуйте только выложить кто-нибудь на Ютуб”. В принципе, Галкин обошел этот запрет: Инстаграм — не Youtube.