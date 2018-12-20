ВИДЕО: Маколей Калкин повторил культовые сцены из "Один дома"

По сценарию ролика, повзрослевший главный герой снова остается один дома на новогодние праздники, однако голосовой ассистент Google помогает ему решить все проблемы. В частности, герой Калкина просит голосового помощника включить операцию "Кевин", создающую иллюзию, что в доме находятся много людей. Также он оставляет себе напоминания и управляет системой "умный дом".
Пользователи в комментариях назвали видеозапись лучшим подарком от интернета, а также лучшей рекламой за 2018 год.
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