ВИДЕО: Маколей Калкин повторил культовые сцены из "Один дома"

По сценарию ролика, повзрослевший главный герой снова остается один дома на новогодние праздники, однако голосовой ассистент Google помогает ему решить все проблемы. В частности, герой Калкина просит голосового помощника включить операцию "Кевин", создающую иллюзию, что в доме находятся много людей. Также он оставляет себе напоминания и управляет системой "умный дом".

Пользователи в комментариях назвали видеозапись лучшим подарком от интернета, а также лучшей рекламой за 2018 год.