ВИДЕО: Лолита Милявская станцевала для поклонников в купальнике

Российская певица Лолита Милявская уже давно доказала, что она женщина, не отягощенная комплексами. Но и по сей день ей удается удивлять поклонников.
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На днях 55-летняя артистка опубликовала в социальных сетях видеоролик, на котором танцует в купальнике под собственную песню "Это тело не сгорело". В подписи к публикации певица анонсировала клип на эту песню, пояснив, что целый год искала режиссера - и нашла. Им станет украинский клипмейкер Леонид Колосовский, снявший видео на песню "Иисус" для группы "Ленинград". Именно его сценарий понравился Лолите. "И тело заиграет", - пообещала она.

SHOWTIME!
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