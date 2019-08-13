ВИДЕО: Лолита Милявская станцевала для поклонников в купальнике

На днях 55-летняя артистка опубликовала в социальных сетях видеоролик, на котором танцует в купальнике под собственную песню "Это тело не сгорело". В подписи к публикации певица анонсировала клип на эту песню, пояснив, что целый год искала режиссера - и нашла. Им станет украинский клипмейкер Леонид Колосовский, снявший видео на песню "Иисус" для группы "Ленинград". Именно его сценарий понравился Лолите. "И тело заиграет", - пообещала она.