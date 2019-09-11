Украинская певица Светлана Лобода вновь эпатировала публику откровенным видео. Она станцевала под отрывок из своего нового трека в одном нижнем белье и с лампочкой на шнуре в руках.
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куда нам девать все эти мысли....❤️ #взонериска скачал ? ссылка в шапке👆 как тебе наш новый трек?🌡🌡
Видео анонса песни опубликовано в Instagram бывшей солистки группы "ВИА Гра". Это трек "В зоне риска". Лобода танцует в туфлях на высоких шпильках.
ВИДЕО: Лобода в нижнем белье и с лампочкой в руках станцевала под свою новую песню
Певица анонсировала свой новый трек.
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