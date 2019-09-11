ВИДЕО: Лобода в нижнем белье и с лампочкой в руках станцевала под свою новую песню

Украинская певица Светлана Лобода вновь эпатировала публику откровенным видео. Она станцевала под отрывок из своего нового трека в одном нижнем белье и с лампочкой на шнуре в руках.

Видео анонса песни опубликовано в Instagram бывшей солистки группы "ВИА Гра". Это трек "В зоне риска". Лобода танцует в туфлях на высоких шпильках.