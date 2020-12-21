ВИДЕО: Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились

Актриса Елизавета Арзамасова и олимпийский призер Илья Авербух поженились. Видео с церемонии бракосочетания опубликовала в себя в Instagram сама девушка — пост был выложен вечером 20 декабря.

По информации "Стархит", знаменитости расписались в одном из столичных ЗАГСов в узком кругу близких.

О романе 25-летней Арзамасовой и Авербуха, который старше свой жены на 21 с лишним год, стало известно минувшим летом.

Позднее возлюбленные вместе пришли на шоу "Вечерний Ургант", где много говорили о взаимном счастье. "Ваша программа — это, наверное, единственное место, куда бы мы пришли. Мы бы еще к Владимиру Владимировичу Познеру пришли, но туда двоих не зовут. Поэтому мы здесь, мы вместе, мы счастливы", — сказал Авербух.

В свою очередь Арзамасова тогда описала Илью как "очень хозяйственного" человека, способного отлично решать бытовые вопросы и делать вещи своими руками.

Для артистки этот брак стал первым, тогда как ее избранник ранее уже был женат: в 1995-2007 гг. он состоял в официальных отношениях со спортивной партнершей Ириной Лобачевой, в 2004-м у них родился сын Мартин.

Елизавета Арзамасова наиболее известна по роли в хитовом ситкоме "Папины дочки", где она сыграла Галину Сергеевну. В свою очередь Илья Авербух является серебряным призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, а также чемпионом мира и Европы.