ВИДЕО: Латвийская певица стала участницей польского "Голоса"

На слепых прослушиваниях Елена Матуле исполнила хит Арианы Гранде, Джесси Джей и Никки Минаж "Bang Bang". Уже на первом припеве двое тренеров повернули свои кресла к нашей соотечественнице. После исполнения обязательной композиции Елену спросили, что еще она любит петь. Услышав, что это композиция рок-группы AC/DC "Highway to hell", тренеры тут же попросили ее исполнить. Импровизированное выступление произвело впечатление на тренеров, а популярный поп-рок исполнитель Михал Шпак попросил Елену присоединиться к его команде. Но певица отдала предпочтение представителям группы "Afromental" Томсону и Барону (на "The Voice of Poland" они сидят в специальном двойном тренерском кресле).

"Я впервые выступала на шоу такого масштаба и очень волновалась. Поэтому спела не так хорошо, как хотелось бы. Это тоже стало хорошим уроком: оказалось, что мое волнение пока может быть сильнее моего мастерства, и нужно учиться это контролировать, так как управление своими эмоциями — важная часть в работе артистов", - рассказывает Елена.

Участие Елены Матуле в "The Voice of Poland" началось с пре-кастингов, которые прошли в Варшаве в июне, и которые посетило около 10 тысяч человек. Из них для участия в слепых прослушиваниях выбрали около сотни.

Следующим этапом конкурса станут "битвы", где участники будут распределены на дуэты, и лишь один участник из каждого дуэта пройдет в следующий тур. Трансляция "битв" состоится в октябре.

Елена Матуле родилась в Резекне, где училась в Польской школе, так как по происхождению наполовину полька. Она с детства часто бывала в Польше, и прекрасно говорит на польском языке. С ранних лет Елена занимается музыкой. В прошлом году она стала финалисткой конкурса "Голос Балтии", в котором принимали участие вокалисты из Латвии, Литвы и Эстонии. И когда певица узнала об отборе на "The Voice of Poland", долго не раздумывала и поехала покорять Варшаву.

В данный момент в Польше идет трансляция 8-го сезона "The Voice of Poland".