ВИДЕО: Лайму Вайкуле ударило током на украинском концерте

В интервью на YouTube-канале "Говорящие Головы" Лайма рассказала, что однажды на концерте в Одессе она пережила страшный удар током.
По ее словам, перед концертом монтеры повредили световой провод. "А это 300 вольт. Очень много. А в то время мы работали с проводными микрофонами", — вспоминает артистка. Находясь на одном из верхних ярусов многоуровневой сцены, она взялась за поручень и получила мощный разряд, но, придя в себя в гримерке, продолжила выступление.
На счастье, продолжила свой рассказ Лайма, ей удалось удержаться на верхнем ярусе сцены, а сердце было достаточно сильным, чтобы выдержать удар - в тот период она много тренировалась и танцевала. Из-за сильнейшего мышечного спазма у певицы был прокушен язык и щека.
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