ВИДЕО: Ксения Собчак снялась в сериале Богомолова с его бывшей женой

В проморолике появляется, в частности, Ксения Собчак. Предполагается, что она сыграет эпизодическую роль, поскольку ее нет в основном списке актеров в подписи к трейлеру и на киноресурсах. Главные роли в "Содержанках" исполнят Дарья Мороз, бывшая супруга Богомолова, и Сергей Бурунов.
Сериал расскажет о жизни московской светской элиты, их пороках и нравах, содержанках и их покровителях. Премьера запланирована на 7 марта.
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