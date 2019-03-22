Чтобы забыть о трудностях в личной жизни, Виторган с головой окунулся в работу, — сейчас он работает над постановкой спектакля. Ксения же все чаще появляется в обществе режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывали роман. Но, как оказалось, не бывает дыма без огня. Сегодня Светлана Бондарчук опубликовала в соцсети видео, сделанное во время одной из вечеринок. На нем Богомолов трогательно признался в любви Собчак.
“Какие они счастливые!” — ролик вызвал массу положительных откликов о пользователей Сети. А ведь еще недавно предполагалось, что отношения Богомолова и Ксении — тщательно продуманная пиар-акция.
Напомним, прошлым летом режиссер расстался с женой, актрисой Дарьей Мороз. Несмотря на это, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения. Мороз продолжает сотрудничать с режиссером, а иногда сопровождает его на мероприятиях. Так, несколько дней назад пара появилась на презентации проекта Константина “Содержанки”, в котором Дарье досталась одна из главных ролей. Здесь же можно было увидеть Собчак. Телеведущая старалась не привлекать внимание к своей персоне.
“Она прекрасная актриса — органичная, естественная и легкая”, — Константин лестно отозвался о способностях Ксении, также сыгравшей в “Содержанках”. Правда, тогда Богомолов предпочел обойти стороной тему романа с Собчак и говорил исключительно о работе.
Федосееву-Шукшину госпитализировали после романтического путешествия с Алибасовым (1)
Бари Алибасов недавно вышел в свет в гордом...
ВИДЕО: Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман
Ксения Собчак и Максим Виторган , прожившие в законном...
"Мисс Москву" лишили титула впервые в истории конкурса (2)
Впервые победительница конкурса красоты "Мисс Москва "...
Переломанного Билана унесли со сцены под руки (3)
В Кремле состоялось вручение второй Международной...
Избитая жена Марата Башарова добилась развода (1)
В Бабушкином мировом суде Москвы прошло последнее...
TOP новостей
Налоговики наступают на пятки: инспекторы ищут нарушителей всеми возможными способами (6)
Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ)...
В Литве объявлен конец эры уличных туалетов: за нарушения ждут штрафы (59)
С мая 2019 года жителей Литвы , дома которых не подключены...
Быстро растущий район Вильнюса, где цены пока еще не выросли (30)
Рядом с Новой Вильней находится еще один район столицы...
Жизнь становится лучше: путешественники из Литвы больше тратят за границей (96)
Туристы из Литвы в 4 квартале 2018 года истратили за...
В Калининграде - имитация литовских сосисок и хлеба с триколором (71)
Несмотря на то, что российские власти несколько лет...