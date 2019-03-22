ВИДЕО: Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман

Ксения Собчак и Максим Виторган, прожившие в законном браке более пяти лет, публично объявили о расставании, подчеркнув при этом, что они остаются друг другу близкими людьми. “Ты не можешь разлюбить в один день, — объясняла Ксения происходящее в личной жизни. — В какой-то момент он что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное. Если два взрослых человека не смогли сохранить отношения, это их общая вина”, пишет Starhit.
© RIA/Scanpix

Чтобы забыть о трудностях в личной жизни, Виторган с головой окунулся в работу, — сейчас он работает над постановкой спектакля. Ксения же все чаще появляется в обществе режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывали роман. Но, как оказалось, не бывает дыма без огня. Сегодня Светлана Бондарчук опубликовала в соцсети видео, сделанное во время одной из вечеринок. На нем Богомолов трогательно признался в любви Собчак.

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“Какие они счастливые!” — ролик вызвал массу положительных откликов о пользователей Сети. А ведь еще недавно предполагалось, что отношения Богомолова и Ксении — тщательно продуманная пиар-акция.

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A post shared by Sveta RU (@a030aa) on Mar 20, 2019 at 12:34pm PDT


Напомним, прошлым летом режиссер расстался с женой, актрисой Дарьей Мороз. Несмотря на это, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения. Мороз продолжает сотрудничать с режиссером, а иногда сопровождает его на мероприятиях. Так, несколько дней назад пара появилась на презентации проекта Константина “Содержанки”, в котором Дарье досталась одна из главных ролей. Здесь же можно было увидеть Собчак. Телеведущая старалась не привлекать внимание к своей персоне.

“Она прекрасная актриса — органичная, естественная и легкая”, — Константин лестно отозвался о способностях Ксении, также сыгравшей в “Содержанках”. Правда, тогда Богомолов предпочел обойти стороной тему романа с Собчак и говорил исключительно о работе.

SHOWTIME!
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