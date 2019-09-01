Российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время своего выступления на песенном конкурсе “Новая волна” в Сочи.
© Sputnik / Scanpix

На видеозаписи видно, что артист не успел поднести микрофон ко рту, когда его голос уже зазвучал из колонок.

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