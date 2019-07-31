Звезды эстрады Филипп Киркоров и Екатерина Варнава страстно целовались на праздновании юбилея композитора Игоря Крутого. Видео с поцелуями появилось на странице Киркорова в Instagram.
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градус повышен 😈🐍+🐍 @kativarnava То ли ещё будет на Юбилее у @igorkrutoy65 All ABOUT LAST NIGHT.... TO BE CONTINUED....🙈
Подписчикам звезды не понравилось такое поведение артиста. Многие даже посчитали это перебором.
ВИДЕО: Киркоров и Варнава страстно поцеловались на юбилее у Крутого
Поцелуи звезд возмутили подписчиков.
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