ВИДЕО: Киркоров и Варнава страстно поцеловались на юбилее у Крутого

Звезды эстрады Филипп Киркоров и Екатерина Варнава страстно целовались на праздновании юбилея композитора Игоря Крутого. Видео с поцелуями появилось на странице Киркорова в Instagram.

Подписчикам звезды не понравилось такое поведение артиста. Многие даже посчитали это перебором.