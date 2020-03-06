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Американская певица Кэти Перри объявила о беременности от британского актера Орландо Блума. Полуобнаженная поп-исполнительница показала округлившийся живот в клипе на песню Never Worn White, опубликованном на ее YouTube-канале в четверг, 5 марта.
Katy Perry ir Orlando Bloomas /Foto: YouTube stopkadras ir Instagram
Katy Perry ir Orlando Bloomas /Foto: YouTube stopkadras ir Instagram

Артистка призналась в Twitter, что рада публичному объявлению о беременности: “Господи, так рада, что больше не нужно втягивать его. Или таскать с собой большую сумку”.


Кэти Перри и Орландо Блум обручились в феврале 2019 года.

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