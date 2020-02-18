Ургант предложил назвать песней-памяткой произведение, состоящее из медицинских рекомендаций. Он добавил, что таким образом Малышева бросит "творческую бомбу в коронавирус".
В песне телеведущие посоветовали зрителям не забывать мыть руки, увлажнять воздух в помещениях и чаще проветривать, реже бывать в местах скопления людей, теплее одеваться и пить витамины.
Ургант также выразил уверенность в непременной победе над коронавирусом, заявив: "Что бы там ни говорили, мы фашистов победили — победим и эту тварь". Музыкальное выступление телеведущих сопровождалось танцем Дмитрия Хрусталева, надевшего шапку в виде коронавируса.
Ранее в январе Малышева прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса. Она заявила, что разговоры о его опасности сильно преувеличены и опровергла наличие суперсилы у коронавируса.
TOP новостей
Журналисты немецкого телеканала рассказали о зарплатах водителей компании Girtekа (35)
Girteka не платит справедливые зарплаты и использует своих...
Налог на автомобили в Литве еще не вступил в силу, но на рынке уже фиксируют изменения (20)
"Разговоры о введении налога на загрязняющие...
Литовская полиция представила список улиц в 7 городах, где будут стоять новые радары (8)
После того как на литовских дорогах появились новые...
После скандала с эксплуатацией водителей закрывается литовская компания Vlantana Norge (3)
С 1 марта 2020 года закрывается работающая в Норвегии...
Весть о предложении, которое сделал полицейский изнасилованной девушке, достигла главы полиции (39)
В ночь на субботу в ночном клубе Metelicа была жестоко...