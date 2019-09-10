Российская супермодель Ирина Шейк снялась обнаженной в новой рекламе американского модного бренда Calvin Klein.
Liemenėlė
© Vida Press

На черно-белых кадрах модель сидит полностью обнаженной на стуле в студии. На ней только аксессуары: массивные серьги-кольца и сумки, которые меняются в течение ролика. Постепенно на Шейк появляется платье, а затем пальто. В конце видео она позирует топлесc и в черных колготках в сеточку.

В июле французский модный ретейл-бренд The Kooples выпустил коллекцию кожаных сумок в коллаборации с Ириной Шейк. На фотографиях Шейк также позировала обнаженной, прикрывая грудь сумками с разными принтами.

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A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Jul 29, 2019 at 6:09pm PDT
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A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Sep 10, 2018 at 10:01am PDT
SHOWTIME!
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