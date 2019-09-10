На черно-белых кадрах модель сидит полностью обнаженной на стуле в студии. На ней только аксессуары: массивные серьги-кольца и сумки, которые меняются в течение ролика. Постепенно на Шейк появляется платье, а затем пальто. В конце видео она позирует топлесc и в черных колготках в сеточку.
В июле французский модный ретейл-бренд The Kooples выпустил коллекцию кожаных сумок в коллаборации с Ириной Шейк. На фотографиях Шейк также позировала обнаженной, прикрывая грудь сумками с разными принтами.
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