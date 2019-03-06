Вспоминая победителей прошлых лет на ум приходят номер с затейливым переодеванием нашей Марии Наумовой, бородатая Кончита, финские металлисты Lordi, первый открытый трансвестит на конкурсе Dana International.
А вот групп и исполнителей, позиционирующих себя как BDSM, пока не было. Что ж, этот пробел восполнит исландский коллектив Hatari, победивший в национальном отборе с песней Hatrið mun sigra, что можно перевести как "Ненависть восторжествует". Жесткая ритмичная композиция в стиле индастриал (скорее "индастриал-лайт", но для "Евровидения" и это в новинку) уже завоевала множество поклонников среди фанатов "Евровидения".
По прогнозам букмекеров, Исландия завоюет пятое место. На первом - по прежнему Россия, причем песню пока не представили, известно лишь, что выступать будет Сергей Лазарев. Латвия - на 38-м.
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