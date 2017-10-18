Группа "Ленинград" представила клип на песню "Кандидат". Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива.

В музыкальном видео напившийся житель города Мухино оказывается на сцене во время праздника и объявляет, что собирается баллотироваться в президенты. В предвыборной программе пьяницы, по его словам, — "только взятка, только водка, — две стальные наши скрепы".

Предупреждаем, в клипе используется ненормативная лексика.

Lenta.ru
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