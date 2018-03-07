ВИДЕО: Группа "Ленинград" выпустила ироничный феминистский клип к 8 марта

Ролик традиционно снят в стиле мини-фильма, который рассказывает о семье, где муж ходит за пивом, играет в компьютерные игры и смотрит телевизор, а его супруга занимается бытом и попутно борется с преступниками и спасает мир от метеоритной угрозы. В главных ролях снялись Юлия Александрова и Сергей Бурунов.

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