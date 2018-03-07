Ролик традиционно снят в стиле мини-фильма, который рассказывает о семье, где муж ходит за пивом, играет в компьютерные игры и смотрит телевизор, а его супруга занимается бытом и попутно борется с преступниками и спасает мир от метеоритной угрозы. В главных ролях снялись Юлия Александрова и Сергей Бурунов.
Предупреждаем, в клипе используется ненормативная лексика.
ВИДЕО: Группа "Ленинград" выпустила ироничный феминистский клип к 8 марта
Группа "Ленинград" опубликовала в YouTube новый клип на...
Дмитрий Маликов признался, что избил собственную супругу
Певец на днях стал героем программы “Судьба человека”,...
ВИДЕО: Группа "Ленинград" выпустила ироничный феминистский клип к 8 марта
Группа "Ленинград" опубликовала в YouTube новый клип на...
Пресняков спрятался после критики фанатов (1)
Певец и старший внук Примадонны Никита Пресняков скрыл...
TOP новостей
Маяускас: о том, кому принадлежит квартира и об отношениях с женой (11)
Депутата парламента Литвы Миколас Маяускас , которого...
Предупреждения о деловых связях в России не услышали: какие сделки и почему одобряет Литовская армия? (17)
Больше 10 договоров с Литовской армией, среди них -...
Глава МИД Литвы: решения по воздушной обороне Балтии нужно принимать как можно быстрее (165)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Премьер-министр Литвы: пенсии еще увеличатся (6)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...
Президент Литвы освободила Вайнюте от обязанностей министра юстиции (4)
В среду президент Литвы Даля Грибаускайте освободила...