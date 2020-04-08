aA
В противовес челленджам со всякими переодеваниями комик Михаил Галустян запустил в Instagram собственный флешмоб #меняйсядома.
“Меняйтесь вместе со мной. Попросите своих близких поменять вас!” — написал 40-летний артист под видео, на котором он решил расстаться с бородой, передает Rambler.
Michailas Galustianas
Michailas Galustianas
© Vida Press

На ролике запечатлено, как юные дочки звезды бреют его машинкой. Но закончил процесс Михаил самостоятельно. Сбрив бороду и усы, Галустян визуально помолодел на несколько лет, что не могли не отметить его подписчики.
Юморист передал “вызов” Артуру Пирожкову, Александру Овечкину, Дмитрию Нагиеву, Илье Ковальчуку, Семену Слепакову, Амирану Сардарову и другим приятелям. Похоже, скоро половина мужского “Инстаграма” побреется…

Бублик
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Переодеваются по щелчку – Дима Билан в женское боди, а Павел Воля в платье

В TikTok набирает популярность новый челлендж. Суть его...

ВИДЕО: комик Михаил Галустян обидел чеченцев пародией на Рамзана Кадырова (1)

Актер, кинопродюсер, юморист и президент Федерации...

TOP новостей

Карантин в Литве продлили на две недели, ношение масок стало обязательным (246)

8 апреля правительство Литвы приняло решение о...

В Литве обязали носить маски, за несоблюдение требования - штраф (106)

С пятницы в Литве в общественных местах будет...

Мэр Вильнюса рассказал, как все изменится в праздничные выходные (4)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в передаче "День на Delfi"...

Бесчинствовавших в гостинице вернувшихся из Норвегии литовцев увезла полиция (13)

Вернувшиеся из Норвегии литовцы две недели находились...

Koronavirusas Izraelyje

"На карантине": обсуждаем с российским и израильским врачами борьбу с коронавирусом (7)

Очередной выпуск " На карантине " будет посвящен...

|Maža didelių žinių kaina