На ролике запечатлено, как юные дочки звезды бреют его машинкой. Но закончил процесс Михаил самостоятельно. Сбрив бороду и усы, Галустян визуально помолодел на несколько лет, что не могли не отметить его подписчики.

Юморист передал “вызов” Артуру Пирожкову, Александру Овечкину, Дмитрию Нагиеву, Илье Ковальчуку, Семену Слепакову, Амирану Сардарову и другим приятелям. Похоже, скоро половина мужского “Инстаграма” побреется…