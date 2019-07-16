Отдыхающие этим летом в Юрмале Алла Пугачева и Максим Галкин на днях побывали в Рижском зоопарке вместе с близнецами Лизой и Гарри.
© Кадр видео

Видеоотчет о прогулке Максим опубликовал в социальных сетях. Компанию звездной паре составили композитор и певец Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и их дочерью Вероникой.

SHOWTIME!
Статьи по теме:

В кругу семьи: в Сети появился редкий снимок Пугачевой

Звезда позирует камере вместе с родными. Судя по всему,...

СМИ: Пугачева и Галкин достраивают особняк на Кипре (1)

Около двух лет назад российские звездные супруги...

Галкин построит для Пугачевой храм (7)

Максим Галкин решил построить готический храм для...

Знаменитости

ВИДЕО: Галкин, Пугачева и Николаев отвели детей в Рижский зоопарк

Отдыхающие этим летом в Юрмале Алла Пугачева и Максим...

Алкоголизм, связи с мафией, любовь к иконам и казино. Любопытные факты из биографии певца Григория Лепса

О нем чего только не писали. И что к бутылке...

Šerlokas Holmsas

Ко дню рождения Шерлока Холмса: 10 киноляпов любимого сериала (11)

20 июля - впервые в летнее время - в Латвии снова пройдет...

Елена Ваенга рассказала о своей болезни (2)

Певица возмущена поведением СМИ.

ФОТО: Ольга Бузова прошлась по городу в белье (2)

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова...

TOP новостей

Литва объявит войну дизельным автомобилям (111)

Литва намерена последовать примеру других стран...

Науседа о написании польских фамилий: я не тот человек, который легко раздает обещания (35)

Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего...

В Литве меняется порядок: не останется зеленых стрелок при красном сигнале светофора (46)

С 2020 года в Литве не останется зеленых стрелок,...

Паланга меняет свое лицо: сколько стоит комната, и какая зарплата у официантов (24)

Многие жители Литвы не представляют себе лето без...

Суд решил оставить Палецкиса под арестом (88)

Каунасский окружной суд (КОС) во вторник продлил еще на...