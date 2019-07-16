Отдыхающие этим летом в Юрмале Алла Пугачева и Максим Галкин на днях побывали в Рижском зоопарке вместе с близнецами Лизой и Гарри.
Видеоотчет о прогулке Максим опубликовал в социальных сетях. Компанию звездной паре составили композитор и певец Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и их дочерью Вероникой.
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Невероятные приключения в Рижском Зоопарке вместе с Юлей, Игорем и Вероникой
ВИДЕО: Галкин, Пугачева и Николаев отвели детей в Рижский зоопарк
Отдыхающие этим летом в Юрмале Алла Пугачева и Максим...
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