"Пока все спят и никого нет в ленте, шлю тебе, Алла любимая, колыбельную с гастролей", - подписал Галкин видеоролик в Instagram, в котором поет в постели.

Пока все спят и никого нет в ленте, шлю тебе, Алла любимая, колыбельную с гастролей! 😘 #скоробудунескучай A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Sep 23, 2017 at 6:36pm PDT