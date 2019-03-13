ВИДЕО: Галкин ответил на обвинения в "заказе" убийства Киркорова

Максим Галкин прокомментировал информацию о том, что он якобы заказал убийство Филиппа Киркорова.
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Официальное заявление артист опубликовал в Instagram, где рассказал, что был весьма удивлен сегодняшним утром, когда увидел свежие новости. Но с другой стороны обрадовался - весенние обострения это явный признак того, что зима закончилась. Галкин также попросил не тревожить Филиппа, который "очень расстроен, что так дешево".

Напомним, утром в прессе появились сообщения, что предполагаемый участник "Исламского государства" 20-летний уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев, которого обвиняют в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова, заявил, что получил заказ на убийство певца от шоумена Максима Галкина. Обвиняемый сообщил на допросе, что в начале 2017 года в Москве к нему подошел Максим Галкин, предложивший убить Киркорова за два миллиона рублей (27 тыс. евро по текущему курсу). По мнению Казуева, Галкин заказал убийство из ревности к певице Алле Пугачевой.

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Официальное заявление❗️🚯🆘

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Mar 13, 2019 at 1:22am PDT

SHOWTIME!
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