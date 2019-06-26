ВИДЕО. Филипп Киркоров разделся догола в новом провокационном клипе

Певец Филипп Киркоров представил свой новый клип. Премьера ролика на песню под названием "Стеснение пропало" состоялась на Youtube-канале StarPro. В этом видео Киркоров по сюжету успевает предстать в роли акушера, принимающего роды, а также полностью обнажиться на нудистском пляже.

Провокационное видео уже успело собрать крайне противоречивые отзывы. Ролик подвергся критике за обилие рекламы и низкое, по мнению комментаторов, качество юмора. Пока что количество дизлайков превышает количество лайков.