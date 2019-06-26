Певец Филипп Киркоров представил свой новый клип. Премьера ролика на песню под названием "Стеснение пропало" состоялась на Youtube-канале StarPro. В этом видео Киркоров по сюжету успевает предстать в роли акушера, принимающего роды, а также полностью обнажиться на нудистском пляже.
Провокационное видео уже успело собрать крайне противоречивые отзывы. Ролик подвергся критике за обилие рекламы и низкое, по мнению комментаторов, качество юмора. Пока что количество дизлайков превышает количество лайков.
ВИДЕО. Филипп Киркоров разделся догола в новом провокационном клипе
Народный артист России продолжает удивлять своих...
Гений или педофил? 10 лет назад не стало Майкла Джексона (4)
Ровно 10 лет назад, 25 июня 2009 года, не стало культового...
Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей
Рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала...
Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты (7)
Бывший украинский боксер Владимир Кличко был спасен с...
TOP новостей
Новая идея главы Минздрава Литвы: сигареты в магазинах будут "спрятаны" (32)
С целью снижения зависимости жителей от табачных...
Александр Морозов. Кремль выдает паспорта на Донбассе. Что это значит? Специально для DELFI (86)
Путин подписал указ о выдаче российский паспортов...
Россия объявила Грузии экономическую войну, Литва призывает жителей ехать на отдых в Грузию (336)
В Тбилиси уже не первый день проходят протесты. В...
Россия будет выдавать жителям Литвы бесплатные электронные визы в Калининградскую область (14)
Россия официально информировала Литву о том, что с...