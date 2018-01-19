Фильм перевели на русский язык и озвучили поклонники "Гарри Поттера".
Сюжет "Волана-де-Морта…" строится вокруг убийства известной волшебницы Хепзибы Смит. Главный подозреваемый – выпускник магической школы "Хогвартс" Том Реддл Авторы фильма говорят, что их задачей было проследить, как Реддл из простого мага стал тем, "чье имя называть нельзя".
ВИДЕО: Фанатский фильм по "Гарри Поттеру" перевели и озвучили по-русски
Любительский фильм о вселенной "Гарри Поттера"...
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