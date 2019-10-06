Петросян и Степаненко оформили развод еще в прошлом году, однако совместно нажитое имущество все еще делят. Артисты спорят в том числе из-за квартиры в Зачатьевском переулке, площадью 516 квадратных метров.

В апартаментах стоимостью 600 миллионов рублей сейчас проживает Елена Степаненко. Артистка съезжать не собирается, более того, долгое время она не пускала экс-мужа даже на порог. Однако 4 октября ее удалось убедить впустить Петросяна.

“Он забрал удостоверение народного артиста, свой компьютер, который ему нужен для работы, какие-то личные вещи. Они не являются предметом раздела. Лучше бывшие супруги общаться не стали, потому что Степаненко находится в обиженной позе и принципиально не хочет заключать никаких мировых соглашений”, — сообщил юрист Петросяна Сергей Жорин журналу StarHit.