Как пишет таблоид Super, в распоряжении которого оказалась видеозапись, в заведении около певицы в какой-то момент оказался парень, который активно оказывал ей знаки внимания. По словам очевидцев, это был француз модельной внешности. Через какое-то время они познакомились и продолжили общение на танцполе.
Напомним, в мае прошлого года Светлана Лобода родила девочку, отцом которой предположительно является лидер группы Rammstein Тилль Линдеман.
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