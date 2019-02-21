Певицу Светлану Лободу сняли на видео вместе с неизвестным мужчиной в клубе в Дубае.
© RIA/Scanpix

Как пишет таблоид Super, в распоряжении которого оказалась видеозапись, в заведении около певицы в какой-то момент оказался парень, который активно оказывал ей знаки внимания. По словам очевидцев, это был француз модельной внешности. Через какое-то время они познакомились и продолжили общение на танцполе.

Напомним, в мае прошлого года Светлана Лобода родила девочку, отцом которой предположительно является лидер группы Rammstein Тилль Линдеман.

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