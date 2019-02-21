Как пишет таблоид Super, в распоряжении которого оказалась видеозапись, в заведении около певицы в какой-то момент оказался парень, который активно оказывал ей знаки внимания. По словам очевидцев, это был француз модельной внешности. Через какое-то время они познакомились и продолжили общение на танцполе.

Напомним, в мае прошлого года Светлана Лобода родила девочку, отцом которой предположительно является лидер группы Rammstein Тилль Линдеман.