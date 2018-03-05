ВИДЕО: Энрике Иглесиас показал свою маленькую дочь

Анна Курникова и Энрике Иглесиас принадлежат к знаменитостям, тщательно оберегающим свою личную жизнь. Поэтому новость о появлении у пары близнецов произвела настоящий фурор.
Enrique Iglesiasas ir Anna Kournikova
© Scanpix

Несмотря на свою скрытность, родители все же с трудом сдерживают чувства, и порой в соцсетях все же можно увидеть малышей, появившихся на свет в конце прошлого года.

Например, на днях Иглесиас опубликовал трогательный ролик, в котором целует одного из детей - дочку Лусию.

can't get enough of my sunshine

A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Mar 4, 2018 at 8:04am PST

SHOWTIME!
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