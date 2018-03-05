Несмотря на свою скрытность, родители все же с трудом сдерживают чувства, и порой в соцсетях все же можно увидеть малышей, появившихся на свет в конце прошлого года.
Например, на днях Иглесиас опубликовал трогательный ролик, в котором целует одного из детей - дочку Лусию.
ВИДЕО: Энрике Иглесиас показал свою маленькую дочь
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