ВИДЕО: Энрике Иглесиас показал свою маленькую дочь

Несмотря на свою скрытность, родители все же с трудом сдерживают чувства, и порой в соцсетях все же можно увидеть малышей, появившихся на свет в конце прошлого года.

Например, на днях Иглесиас опубликовал трогательный ролик, в котором целует одного из детей - дочку Лусию.