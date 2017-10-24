ВИДЕО: Джигарханян рассказал правду о браке с Виталиной

Последние несколько дней Армен Джигарханян провел в больнице. После сильной ссоры с женой Виталиной Цымбалюк-Романовской 82-летнему артисту стало плохо — друзья привезли его в клинику с приступом диабета. К счастью, кризис миновал, и сейчас Армен Борисович чувствует себя гораздо лучше, пишет “Комсомольская правда”.

Настолько, что состояние здоровья позволило ему прийти на съемки ток-шоу “Пусть говорят”. В эфире Первого канала артист еще раз подтвердил, что твердо намерен развестись с Виталиной.

Одна из причин конфликта супругов — Армен Борисович считает, что Виталина незаконно присвоила его имущество. Артист называет 38-летнюю супругу воровкой и говорит, что за два года семейной жизни она хитростью завладела всем — принадлежащими ему квартирами, сбережениями и даже театром, который он создал и назвал своим именем.

Поэтому актер решил полностью устранить Виталину и из театра, и из личной жизни. По словам Джигарханяна, другого выхода у него нет. Он жалеет, что, несмотря на большую разницу в возрасте, он все-таки решил связать свою жизнь с молодой женщиной. Оказалось, это была большая ошибка.

- У меня выбора нет, у меня есть несчастье. Контраст был сильный — 50 лет, это уже почти трагедия, и мы пошли навстречу друг к другу. Но если человек вор, я утверждаю это, — рассказал Джигарханян.

Армен Борисович отказался обсуждать в эфире “Пусть говорят” подробности своей семейной жизни с Виталиной, подчеркнув, что сейчас самое главное для него — навести порядок в театре.

- Не обижайтесь, потому что мне тоже больно, — объяснил он свой отказ.

После выписки из больницы Джигарханян собирается жить отдельно от молодой жены. Возвращаться в их с Виталиной общую квартиру артист категорически не хочет. В другой квартире на Арбате, которая принадлежала ему много лет, сейчас живет бывшая жена Армена Борисовича Татьяна Власова, с которой он развелся. Еще одну квартиру Виталина, по словам актера, переписала на себя.

Армен Джигарханян подчеркнул, что не собирается возобновлять отношения с Татьяной Власовой (в сентябре этого года супруги отметили бы золотую свадьбу, останься они вместе). И хотя ведущий программы Дмитрий Борисов предложил актеру помирить его с экс-супругой прямо в студии, Армен Борисович ответил категоричным отказом и сказал, что не хочет даже слышать голоса своей бывшей жены. А уже тем более воссоединяться с ней.

- Диалога не хочу, это большая боль, не забывайте, что мне 80 лет… Не уговаривай ни меня, ни ее, — посоветовал актер телеведущему Дмитрию Борисову. — Это самая больная страница в моей жизни, и, думаю, и в ее жизни. Я немножко мужчина, и у меня тоже есть отдельные органы. Они протестуют, они не хотят.

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