ВИДЕО: Джанет Джексон разрыдалась при исполнении песни о расставании

Исполняя песню, которая вышла на ее альбоме 1997 года The Velvet Rope, Джексон в конце заплакала прямо на сцене, сообщает Evening Standard. Затем певица сказала публике: "Это обо мне".
50-летняя исполнительница и ее муж, катарский миллионер Виссам Аль-Мана, решили разойтись спустя всего несколько месяцев после рождения у них в январе 2017 года сына. До этого пара провела вместе семь лет.
По некоторым оценкам, сумма отступных, которые Джексон получит от мужа при разводе, может составить до 200 миллионов долларов.
Перед своим концертом в Хьюстоне, который состоялся 9 сентября, певица встретилась с мэром города Сильвестром Тернером и некоторыми горожанами, которые пережили удар урагана "Харви". Исполнительница, которая является сестрой скончавшегося в 2009 году поп-музыканта Майкла Джексона, посвятила свое выступление в городе всем пострадавшим от урагана и обещала оказать помощь благотворительным фондам, оказывающим поддержку пострадавшим.
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