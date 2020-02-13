Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети

30-летняя наследница артистки, будучи в Соединенных Штатах, вышла в прямой эфир для того, чтобы наладить связь с подписчиками. Фолловеры ответили на призыв Плаксиной задавать ей вопросы и попросили пролить свет на происходящие с ней события.
Дочь Успенской заявила, что она всех "сильно любит", однако в настоящее время еще не готова выносить на всеобщее обсуждение свою жизнь. После чего Плаксина обронила загадочную фразу, которая впоследствии вызвала споры в Сети.
"Возможно, дьявол сам проделал свое уничтожение. Если дьявол - это технологии, то самое поразительное, что именно через телефон мы найдем выход друг к другу", - произнесла девушка, оставив подписчикам пищу для размышлений, что на самом деле имела в виду.
Пользователи заподозрили Плаксину в употреблении запрещенных веществ, при этом подчеркнув, что ранее она сама признавалась, что была наркоманкой.
После просмотра видео интернет-пользователи начали делиться своими мыслями по поводу поведения и монолога дочери певицы, которые вызвали у них серьезные опасения. Многие указали на то, что Татьяна находилась в неадекватном состоянии. А причиной тому, с их точки зрения, стало употребление запрещенных веществ. При этом ранее Плаксина сама рассказывала о том, что страдала зависимостью от наркотиков, которые якобы ей давала родная мать.
Единственная дочь Любови Успенской - Татьяна Плаксина в эфире ток-шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ обвинила мать издевательствах. Сама исполнительница позже рассказала, что после серьезной травмы Татьяны в результате падения с велосипеда ее "душевное состояние пошатнулось". Успенская также признавалась в попытках спрятать дочь от общественности.
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