ВИДЕО | Диму Билана вновь госпитализировали

Исполнитель пожаловался, что поклонники зачастую не представляют, что происходит в жизни их кумиров. Он рассказал, что во время последних концертов выходил на сцену с температурой, испытывал слабость и плохо себя чувствовал. “В Ялте покатался на катере, простыл, носоглотка заболела и, в общем, в Питере я уже был с температурой”, — пояснил Билан.
Он отметил, что результат теста на коронавирус оказался отрицательным. При этом у певца диагностировали воспаление легких.
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