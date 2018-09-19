"На Ленинском проспекте Ford Mustang сзади въехал в Hyundai, в результате ДТП пострадавших нет. За рулем Ford Mustang сидел Дима Билан", — сообщил источник в правоохранительных органах.
Пострадавших нет. Отмечается, что певец трезв и не отрицает вины. Сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП и оформили протокол.
Позднее Билан высказался об аварии, записав видеообращение к подписчикам в Instagram. Под видео эстрадный певец отметил, что авария произошла по его вине. "Я виноват в аварии, отвлекся. Вызвал сам ДПС по 112, пожарных и скорую, чтобы все в законном поле и без инсинуаций, кривотолков и слухов! Люди, будьте внимательнее за рулем!" — написал Билан.
По словам поп-певца, он въехал в автомобиль Hyundai Solaris, который остановился на светофоре, со скоростью 40 километров в час. В результате аварии никто не пострадал, но багажник машины был сильно поврежден. Билан договорился с владельцем автомобиля "полюбовно". "Никто не в обиде", — заключил поп-исполнитель.
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Все обошлось! Стресс словил конечно, но что только не бывает в этой жизни ... салон заполнился резким дымом , подушки безопасности сработали резко и удар был ощутимым, что в голове все перевернулось ... шок сейчас догоняет , сами понимаете выброс адреналина и кортизола ... фууух руки потряхивает ... все обошлось! И у всех обошлось !!!🙏 Я виноват в аварии, отвлёкся (( !!! Вызвал сам дпс по 112, пожарных и скорую вызвал, ну чтобы все в законном поле и без инсинуаций ,кривотолков и слухов ! Люди, будьте внимательнее за рулём!!!!!!!!!!!!!! Очень не смешно было.... #билан #димабилан
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