"На Ленинском проспекте Ford Mustang сзади въехал в Hyundai, в результате ДТП пострадавших нет. За рулем Ford Mustang сидел Дима Билан", — сообщил источник в правоохранительных органах.

Пострадавших нет. Отмечается, что певец трезв и не отрицает вины. Сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП и оформили протокол.

Позднее Билан высказался об аварии, записав видеообращение к подписчикам в Instagram. Под видео эстрадный певец отметил, что авария произошла по его вине. "Я виноват в аварии, отвлекся. Вызвал сам ДПС по 112, пожарных и скорую, чтобы все в законном поле и без инсинуаций, кривотолков и слухов! Люди, будьте внимательнее за рулем!" — написал Билан.

По словам поп-певца, он въехал в автомобиль Hyundai Solaris, который остановился на светофоре, со скоростью 40 километров в час. В результате аварии никто не пострадал, но багажник машины был сильно поврежден. Билан договорился с владельцем автомобиля "полюбовно". "Никто не в обиде", — заключил поп-исполнитель.