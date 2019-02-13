Фелисити Кадлец из города Винита, штат Оклахома, с детства проявляла интерес к фильмам ужасов и зомби. В 13 лет она получила зомби-куклу по имени Келли в подарок от отца. Спустя три года девушка начала испытывать к игрушке чувства, но всячески пыталась их подавить.

В 2018 году 20-летняя Кадлец потеряла отца. Утрата родного человека стала для девушки переломным моментом. Тогда она нашла утешение в игре с Келли, поскольку подаренная отцом игрушка приносила ей позитивные эмоции.

"Наконец, я разрешила себе открыться и быть самой собой. Я позволила себе те эмоции, которые испытывала глубоко внутри. Несмотря на недопонимание со стороны окружающих, сейчас я чувствую себя самой счастливой", — признается американка. — Я знала, что мы должны пожениться, и ждала наступления сентября, чтобы сыграть свадьбу".

По словам Кадлец, ее не пугает устрашающий внешний вид куклы. "Я вышла замуж за Келли не только потому, что принимаю ее такой, какая она есть. Я совсем не против, что у нее отсутствует челюсть", — объясняет девушка.

Она организовала свадебную церемонию, стараясь максимально приблизить ее к официальному торжеству. Как рассказывает американка, Келли выступила в роли жениха, поскольку, по ее мнению, кукла играет в их отношениях роль мужчины. Девушка также утверждает, что зомби-игрушке 37 лет.

"Свадьба" состоялась полгода назад в городе Тивертон в окружении восьми кукол и четырех друзей семьи. Стоимость организации праздника составила 500 долларов.