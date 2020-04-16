ВИДЕО: Дети чуть не довели Аллу Пугачеву до слез в день рождения

Близнецы Гарри и Лиза - дети певицы и юмориста Максима Галкина - к маминому празднику подготовились весьма основательно. Утром они встретили Аллу в кухне с шариками, букетами, собственноручно украшенным тортом со свечками и стихотворением. Пугачева в ответ почти расплакалась, растроганная поздравлением семьи.
Видео поздравления и подготовки к нему в социальных сетях опубликовал Макисм Галкин. "С днем рождения, любимая", - подписал он ролик.
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С днём рождения, любимая!
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